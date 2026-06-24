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НовостиОбщество24 июня 2026 10:14

10-летняя кировчанка вышла в финал шоу «Умнее всех»

Школьница из Кирова поборется за денежный приз в интеллектуальной телевикторине
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Кировская школьница попытается заработать своим умом в телешоу «Пятницы!».

Кировская школьница попытается заработать своим умом в телешоу «Пятницы!».

На телеканале «Пятница!» выйдет финальный выпуск шестого сезона интеллектуальной викторины «Умнее всех». В нем примет участие десятилетняя Виктория Лопатина из Кирова.

Суть проекта в том, что дети проходят полосу интеллектуальных испытаний, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В финале эти баллы превращаются в реальные деньги, победитель получает приз и путевку в суперфинал.

Виктория Лопатина увлекается литературой и астрологией и в будущем хочет стать астрофизиком. Сможет ли она выиграть, зрители увидят 25 июня в 22:20 на канале «Пятница!».