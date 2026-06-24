В Кирове водителя придавило автомобилем во время ремонта на стоянке

В Кирове расследуют тяжелый несчастный случай с водителем на стоянке. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове на грузовой стоянке мужчина ремонтировал автомобиль и получил тяжелые травмы. Когда он находился под машиной, она самопроизвольно покатилась, и поперечная балка прижала его к земле.

В результате водитель сломал несколько ребер и грудину, получил ушибы легких и сердца, а также травматический шок. Медики оценили его состояние как тяжелое.

В Гострудинспекции по Кировской области уже начали проверку. Заместитель руководителя А. Д. Логинов пояснил, что по предварительной версии мужчина не принял всех мер, чтобы автомобиль не сдвинулся с места. Точные обстоятельства и причины аварии выяснят в ходе расследования.