Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 10:10

Ушел за грибами: в Вахрушах нашли заблудившегося в лесу пенсионера

В Вахрушах нашли потерявшегося в лесополосе 76-летнего мужчину
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданин попал в болотистую местность.

Гражданин попал в болотистую местность.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к специалистам обратилась жена 76-летнего местного жителя. Вечером пенсионер ушел в лес за грибами. Телефон при этом он оставил дома.

Ночью сотрудники полиции и волонтеры организовали поиски мужчины. В результате рано утром специалисты нашли его в лесополосе. Пенсионер попал в болотистую местность и потратил много сил, чтобы выбраться из нее.

Мужчину с обезвоживанием доставили в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.