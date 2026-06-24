Ушел за грибами: в Вахрушах нашли заблудившегося в лесу пенсионера

Гражданин попал в болотистую местность. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к специалистам обратилась жена 76-летнего местного жителя. Вечером пенсионер ушел в лес за грибами. Телефон при этом он оставил дома.

Ночью сотрудники полиции и волонтеры организовали поиски мужчины. В результате рано утром специалисты нашли его в лесополосе. Пенсионер попал в болотистую местность и потратил много сил, чтобы выбраться из нее.

Мужчину с обезвоживанием доставили в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.