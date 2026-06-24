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НовостиОбщество24 июня 2026 9:30

Кировчанин задолжал почти 1 миллион рублей алиментов: его имущество арестовали

Кировчанину запретили совершать сделки с квартирой из-за долга по алиментам
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданин проигнорировал все предупреждения.

Гражданин проигнорировал все предупреждения.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, ранее суд обязал 50-летнего жителя Кирова платить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.

Однако мужчина систематически уклонялся от требований закона. В результате он накопил задолженность свыше 950 тысяч рублей.

Тогда приставы запретили горе-отцу совершать сделки с одной из его квартир, а также арестовали и изъяли у него малоценное имущество. После этого мужчина в кратчайшие сроки полностью погасил долг.