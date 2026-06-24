В Кирове «Лада» сбила 22-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 23 июня, в Кирове ВАЗ-2114 22-летнего молодого человека, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19.25. 22-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по улице Горького. Неподалеку от дома №5 автомобиль сбил человека. 22-летний парень ехал на велосипеде.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил велосипедист.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.