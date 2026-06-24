На строительство двух улиц в Кирове потратят 152 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове планируют построить две улицы, на эти цели потратят 152 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о строительстве улицы Дмитрия Козулева и проезда №2. Общая протяженность этих дорог составляет 645 метров. Начальная цена контракта составляет 152 млн рублей. Подать заявки можно до 9 июля. Спустя пять дней будут подведены итоги.

Подрядчику предстоит построить 517 метров улицы Дмитрия Козулева и 128 метров проезда №2. Выполнить все эти работы необходимо до 30 октября 2027 года.