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НовостиОбщество24 июня 2026 6:32

На строительство двух улиц в Кирове потратят 152 млн рублей

Работы выполнят до 30 октября 2027 года
Алексей ЕЛАГИН
На строительство двух улиц в Кирове потратят 152 млн рублей

На строительство двух улиц в Кирове потратят 152 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове планируют построить две улицы, на эти цели потратят 152 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о строительстве улицы Дмитрия Козулева и проезда №2. Общая протяженность этих дорог составляет 645 метров. Начальная цена контракта составляет 152 млн рублей. Подать заявки можно до 9 июля. Спустя пять дней будут подведены итоги.

Подрядчику предстоит построить 517 метров улицы Дмитрия Козулева и 128 метров проезда №2. Выполнить все эти работы необходимо до 30 октября 2027 года.