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НовостиОбщество23 июня 2026 9:30

В Зуевском районе многодетную семью незаконно оставили без электричества

Прокурор внес представление
Мария КУЗНЕЦОВА
За электроэнергию у женщины была только текущая задолженность.

За электроэнергию у женщины была только текущая задолженность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, к сотрудникам обратилась мать троих малолетних детей из Зуевского района.

Управляющая компания перестала подавать электричество в квартиру гражданки из-за долга по коммунальным платежам. При этом за электроэнергию у женщины была лишь текущая задолженность. Из-за этого матери вместе с детьми пришлось сменить место жительства.

В результате прокурор внес представление руководству компании. Специалисты восстановили электроснабжение в квартире гражданки.