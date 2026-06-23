В Зуевском районе многодетную семью незаконно оставили без электричества

За электроэнергию у женщины была только текущая задолженность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, к сотрудникам обратилась мать троих малолетних детей из Зуевского района.

Управляющая компания перестала подавать электричество в квартиру гражданки из-за долга по коммунальным платежам. При этом за электроэнергию у женщины была лишь текущая задолженность. Из-за этого матери вместе с детьми пришлось сменить место жительства.

В результате прокурор внес представление руководству компании. Специалисты восстановили электроснабжение в квартире гражданки.