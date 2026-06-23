В Кирове водитель оштрафован за то, что заблокировал чужую машину на парковке

Записка «парковка запрещена» и блокировка авто обернулись для кировчанина штрафом в 2 тысячи. Фото: прокуратура.

Прокуратура Октябрьского района Кирова проверила жалобу местной жительницы. По ее словам, в марте 2026 года на парковке у дома № 2 по улице Ульяновской ее автомобиль заблокировал другой водитель. Под стеклоочистителем он оставил записку с требованием не парковаться в этом месте. Факт блокировки зафиксировали на фото.

Прокуратура возбудила административное дело за незаконное ограничение прав на управление и эксплуатацию транспортного средства. Суд признал владельца машины виновным и назначил штраф в размере 2 тысячи рублей.