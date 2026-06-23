В Кирове столкнулись Chery и Opel: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 22 июня, в Кирове столкнулись Chery Tiggo и Opel Astra, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 7.35 в микрорайоне Радужный. Неподалеку от дома №9А по проспекту Строителей столкнулись Chery и Opel. За рулем первого авто находился 35-летний мужчина. Второй иномаркой управлял 57-летний водитель.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили оба водителя, а также 32-летняя пассажирка Opel. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло три ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности шесть человек.