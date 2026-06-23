Размытую дорогу в Фаленском районе планируют восстановить к вечеру

Движение по дороге в Фаленском районе планируют восстановить сегодня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в Фаленском районе на 114-м километре дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки, рядом с рекой Полынкой, потоком воды размыло дорожное полотно. Сейчас на месте работают специалисты минтранса, Дорожного комитета и «Вятавтодора».

Подрядчики уже начали ликвидировать последствия. Завозят грунт и щебень для восстановления насыпи, разбирают барьерное ограждение. К участку стягивают тяжелую технику. Водопропускные трубы осматривают, чтобы определить, какие работы нужны в первую очередь.

Восстановить движение планируют в течение дня, но пока в реверсивном режиме. На дороге уже стоят предупреждающие знаки.

Объезд для легковых машин организован через Зуевку, Богородское, Уни и Фаленки (200 километров). Грузовым транспортом предлагают ехать через Малмыж, Вятские Поляны, Кырчаны, Нему и Кильмезь либо по федеральной трассе Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь (610 километров, асфальт).