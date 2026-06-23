Дорогу Кильмезь – Селино в Кировской области отремонтируют до 25 августа

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Участок дороги Кильмезь – Селино в Кировской области планируют отремонтировать до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Работы ведутся в Кильмезском районе. Дорогу ремонтируют в рамках программы «Дорожный миллиард», которую инициировал губернатор Кировской области Александр Соколов. Протяженность участка, который приведут в порядок, составляет 1,28 километра. Рабочие восстанавливают покрытие. Кроме того, предусмотрена планировка с подсыпкой и уплотнение обочин.

«Работы будут завершены до 25 августа 2026 года», – говорится в сообщении.