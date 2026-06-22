Проект ремонта детской школы искусств в Омутнинске проходит экспертизу Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время проект ремонта детской школы искусств в Омутнинске проходит экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

На оперативном совещании губернатор региона Александр Соколов спросил об исполнении поручения по ремонту школы искусств Омутнинска. Такая задача была поставлена еще в 2022 году.

«Но все осталось на уровне разработки проектно-сметной документации. Что происходит с проектом?», – спросил Соколов.

Временно исполняющий обязанности главы района Сергей Кочкин рассказал, что проект проходит экспертизу. При этом имеются замечания, которые устранят в ближайшее время. Ожидается, что положительное заключение будет получено в течение трех недель.

Председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов заверил, что госэкспертиза работает оперативно. Однако возникают вопросы, связанные с устранением замечаний экспертов.