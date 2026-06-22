В Кирове приняли после ремонта еще три дороги

В Кирове обновили дороги еще на трех улицах. Фото: Администрация города Кирова.

В Кирове завершился ремонт еще трех участков дорог, обновленных по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сегодня специальная комиссия провела итоговую проверку выполненных работ на улицах Загородной, Фабричной и Талица.

Общая протяженность отремонтированных участков составила около трех километров. В ходе работ подрядчики обновили верхние слои дорожного покрытия, а на отдельных участках выполнили дополнительное благоустройство. В частности, были установлены новые бордюры, подняты колодцы до уровня проезжей части, обустроены съезды и системы водоотведения.

Как пояснила заместитель руководителя дирекции благоустройства Марина Бармина, перечень работ определялся техническими заданиями для каждого объекта. При этом особое внимание уделялось приведению дорог в нормативное состояние и повышению безопасности движения.

В подрядной организации АО «Гордормостстрой» рассказали, что улица Загородная до начала ремонта находилась в неудовлетворительном состоянии. На проезжей части было много ям и выбоин. После завершения работ здесь появилось новое покрытие из высокопрочного асфальта марки ЩМА-16.

Серьезный объем работ выполнили и на улице Фабричной в слободе Луговые. Сначала специалисты выровняли продольный и поперечный профиль дороги с использованием щебня, после чего уложили два слоя асфальтобетона. Кроме того, на объекте оборудовали примыкания и съезды, а также укрепили обочины.

На улице Талица основные работы по укладке асфальта были завершены еще в прошлом году. В нынешнем сезоне подрядчик продолжил благоустройство территории, установив бортовые камни и приведя в порядок обочины.

Перед приемкой все объекты прошли обязательную проверку качества. Образцы материалов были исследованы в лаборатории и подтвердили соответствие установленным требованиям. После ввода дорог в эксплуатацию подрядные организации будут нести гарантийные обязательства за выполненные работы.

Тем временем дорожная кампания в областном центре продолжается. Сейчас по национальному проекту ведется ремонт еще восьми улиц. Практически готовы к сдаче участки на улицах Ломоносова и Луганской. На улице Лепсе, которая является одним из самых протяженных объектов этого года, укладка асфальта продолжается преимущественно в ночные часы и зависит от погодных условий.

Также завершено фрезерование старого покрытия на улице Олега Кошевого. Сейчас там ведется подготовка к асфальтированию и подъем колодцев. На улице Тимирязева подрядчик занимается заменой бортового камня, после чего приступит к обновлению проезжей части.

Всего в 2026 году в Кирове в рамках национального проекта планируется привести в порядок почти 19 километров дорог.