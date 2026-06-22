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НовостиПроисшествия22 июня 2026 11:59

Стали известны подробности ДТП с погибшей женщиной в Кирове

Погибшей в результате ДТП с Renault в Кирове женщине было 82 года
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Женщине, которую насмерть сбил водитель Renault Logan в Кирове в пятницу, 19 июня, было 82 года. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в три часа дня в деревне Гнусино. Renault ехал по улице Трактовой. Неподалеку от дома №1 иномарка сбила женщину. В результате ДТП она погибла на месте.

Позднее в дорожной полиции рассказали, что за рулем иномарки находился 61-летний мужчина. Погибшей женщине было 82 года.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.