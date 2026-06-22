В Кирове создают медицинскую службу неотложной помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове ведется работа над созданием медицинской службы неотложной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Создаем в Кирове медицинскую службу неотложной помощи. Она будет работать подобно скорой – выезжать к пациентам на дом», – рассказал губернатор Александр Соколов.

Руководитель региона пояснил, что новая служба позволит ускорить получение помощи. Кроме того, врачи в поликлиниках смогут принимать больше пациентов. Губернатор рассказал, что теперь медикам не придется выезжать «домашние» вызовы.

По его словам, в настоящее время существенное количество обращений связано не с экстренными поводами, а с неотложными. Речь, в частности, идет о высокой температуре и повышенном давлении.

«Этим как раз будет заниматься «городская неотложка», – добавил Соколов.

По его словам, скорая помощь сконцентрируется на экстренных случаях, в которых действительно есть угроза для жизни человека.