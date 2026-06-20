В вузах Кировской области началась приемная кампания

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 20 июня, в вузах и организациях среднего профессионального образования Кировской области началась приемная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кировской области начался прием документов от абитуриентов. Они могут выбрать для обучения вузы, колледжи и техникумы. Эти образовательные учреждения предлагают широкий спектр профессий. Речь, в частности, идет о технических, инженерных, медицинских и педагогических специальностях.

При этом важную роль в подготовке квалифицированных кадров играют образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Их преимущество заключается в том, что студенты получают не только теоретические знания, но и практический опыт непосредственно во время обучения, что существенно повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

«В настоящее время в регионе успешно работают кластеры «Машиностроение», «Клиническая и профилактическая медицина», «Сельское хозяйство» и «Химическая отрасль». В сентябре 2026 года будут открыты еще два кластера по направлению «Легкая промышленность» и «Электротехническая промышленность и автоматизация производств». Эти кластеры объединят образовательные организации, региональные органы власти и предприятия для подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики, – рассказали в Министерстве образования Кировской области.