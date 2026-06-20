В Кирове пропал 28-летний парень: его ищут вторую неделю

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшего Демидова Евгения Михайловича 1997 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 28-летний молодой человек пропал еще 12 июня. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 168 сантиметров, он худощавого телосложения со светло-русыми волосами и карими глазами. Молодой человек был одет в черную футболку, темно-серые джинсы и белые кроссовки. С собой у парня был рюкзак.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.