В Кирове заасфальтируют площадь Лепсе и улицу Олега Кошевого

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В Кирове планируют заасфальтировать площадь Лепсе и улицу Олега Кошевого. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Кирове ремонтируют дорогу по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В настоящее время основной упор делается на фрезеровании. С семи вечера пятницы, 19 июня, начнется демонтаж старого покрытия на площади Лепсе. Планируется, что эти работы завершатся к шести утра субботы, 20 июня.

«Это заключительный участок улицы Лепсе, где будет выполнено фрезерование для последующей укладки асфальтобетонного покрытия», – говорится в сообщении.

А с семи вечера 21 июня до шести утра 22 июня будут выполнять фрезерование дороги на улице Олега Кошевого. Речь идет об участке от Подгорной до Сутырина.