СК завел дело о гибели птиц в реке Чумовица в Кирове: доклад представят Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу о гибели птиц в реке Чумовица в Кирове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о гибели птиц в реке Чумовица в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в Нововятском районе уже два месяца малая река Чумовица у школы №62 выглядит тревожно: вода окрасилась в черный цвет, на поверхности плавают радужные разводы, а от водоема разит мазутом. На берегу сидели обессиленные птицы, чьи перья покрыты густой темной жидкостью. Из-за этой липкой пленки голуби и утки не могли подняться в воздух. Без своевременной помощи они гибнут.

В Министерстве охраны окружающей среды сообщили, что концентрация нефтепродуктов превышает допустимую норму более чем в три раза. Ведомство выдало местному предприятию предостережение о недопустимости нарушений.

Кировские следователи завели уголовное дело. Бастрыкину представят доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Руководителю Следкома также доложат о том, какие принимаются меры по обеспечению прав жителей на благоприятную окружающую среду.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.