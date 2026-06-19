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НовостиОбщество19 июня 2026 9:50

В Кирово-Чепецке сотрудники ИП три месяца не получали зарплату

Долг превысил 440 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты возбудили дело.

Специалисты возбудили дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, сотрудники проверили деятельность предпринимателя из Кирово-Чепецка, который занимается монтажом промышленного оборудования.

Специалисты обнаружили, что в период с января по март он накопил задолженность по зарплате перед четырьмя работниками. Общая сумма долга превысила 440 тысяч рублей.

В результате прокуратура внесла представление и возбудила дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Только после этого предприниматель полностью погасил задолженность.