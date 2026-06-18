Для газификации Хмелевки в Нолинском районе построили 17-километровый газопровод Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Для газификации деревни Хмелевка в Нолинском районе построили газопровод протяженностью 17 километров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Для газификации деревни построили межпоселковый и распределительный газопроводы. Общая протяженность этих сооружений составила 17 километров. Их построили в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2026–2030 годы. Этот документ утвердил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Ранее к руководителю региона на личном приеме обратилась жительница Нолинского района Лариса Петухова. Она просила помочь ввести в эксплуатацию распределительный газопровод в Хмелевке. Соколов попросил депутата Заксобрания Николая Шабалина, который курирует этот муниципалитет, взять на контроль газификацию деревни.

В настоящее время жители подают заявки на подключение газа. На сегодняшний день заключили 30 договоров на догазификацию.

«После оформления разрешительной документации газопровод будет введен в эксплуатацию, и мы сразу приступим к подключению домовладений, готовых к приему газа», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Киров» и ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин.