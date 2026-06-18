В Кировской области ветеранов боевых действий освободили от транспортного налога Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Законодательное Собрание Кировской области освободило ветеранов боевых действий от транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Депутаты от «Единой России» Александр Иванишин, Алексей Потапенко, Никита Соломенников и Александр Уткин выступили с инициативой об освобождении от уплаты транспортного налога на ветеранов боевых действий. Эту идею поддержал кировский губернатор Александр Соколов. По словам руководителя региона, область должна сделать все возможное для поддержки бойцов и их семей.

Ранее в Кировской области для ветеранов боевых действий установили льготу в 50%. С 2022 года ветеранов специальной военной операции полностью освободили от уплаты транспортного налога на одну машину.

«Предлагается с налогового периода 2026 года полностью освободить от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий всех военных конфликтов – также в отношении одного транспортного средства: легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил либо мотоцикла с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил», – пояснил Иванишин.

Парламентарии проголосовали за этот законопроект единогласно. Военнослужащий СВО или ветеран боевых действий сможет воспользоваться налоговой льготой в отношении сразу двух автомобилей – и по региональному закону, и по Налоговому кодексу.