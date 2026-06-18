На работу в больницы Кировской области устроятся больше 900 медиков

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В 2026 году в больницы Кировской области планируют взять на работу более 900 медиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 18 июня, на заседании Законодательного Собрания Кировской области министр здравоохранения Екатерина Видякина рассказала о работе по кадровому обеспечению медучреждений. В частности, она говорила о целевом обучении и наставничестве для молодых специалистов.

Ключевая площадка подготовки врачей – Кировский государственный медицинский университет. Там учатся 2 863 студента. Уточняется, что 1408 из них – жители Кировской области. 1049 студентов учатся по целевому договору. 905 из них проходят профессиональную подготовку для регионального здравоохранения.

Что же касается подготовки средних медработников, то этим занимаются Кировский медицинский колледж и образовательные организации, подведомственные областному Министерству образования. С 2019 года количество бюджетных мест в этих учреждениях увеличили с 325 до 825.

«В образовательных организациях СПО обучаются 2 734 студента, в том числе из Кировской области – 2 451», – рассказала руководитель кировского Минздрава.

Глава ведомства добавила, что договор о целевом обучении с медучреждениями заключили 144 студента. В 2026 году из 467 выпускников медуниверситета 310 человек собираются работать в организациях, подведомственных Минздраву Кировской области. Из 728 студентов Кировского колледжа и других медицинских образовательных учреждений 614 планируют трудиться в больницах и поликлиниках региона или продолжить обучение в медуниверситете.

С 2026 года выпускники вуза проходят период наставничества в медицинских организациях, реализующих программу государственных гарантий. В зависимости от специальности и места работы срок наставничества составляет от 1 года до 3 лет.