Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июня 2026 12:11

Кировчанин зарезал одну знакомую и ограбил другую: его будут судить

Житель Нововятского района Кирова зарезал одну знакомую и ограбил другую
Алексей ЕЛАГИН
Житель Нововятского района Кирова зарезал одну знакомую и ограбил другую

Житель Нововятского района Кирова зарезал одну знакомую и ограбил другую

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 38-летнего жителя Нововятского района обвиняют в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью знакомой, повлекшем ее смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла 9 марта. Пьяный кировчанин поссорился со своей 41-летней знакомой. Горожанин ударил женщину ножом в грудь. Пострадавшую увезли в больницу. К сожалению, она через непродолжительное время скончалась.

Кроме того, в январе кировчанин ограбил приятельницу. Горожанин похитил у нее мобильный телефон. Фигуранта заключили под стражу.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.