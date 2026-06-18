В Кировской области обеспеченность врачами превысила показатели ПФО и России

В Кировскую область направили 149 врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Законодательного Собрания озвучили данные об обеспеченности медицинскими кадрами в Кировской области: по итогам 2025 года показатель составил 44,4 врача на 10 тысяч человек, что заметно выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (37,2) и по России в целом (38,2). Что касается среднего медперсонала, в регионе этот показатель равен 97,7 на 10 тысяч, тогда как по ПФО - 86,2, а в целом по стране - 80,5. В центральных районных больницах области обеспеченность врачами достигла 24,4 на 10 тысяч населения, тогда как в среднем по округу и стране этот показатель составляет 21,7.

В докладе также отметили, что в регион направили 149 врачей, в том числе работающих вахтовым методом. Кроме того, кировский медицинский университет привлекает студентов из других субъектов: среди учащихся специалитета жители Кировской области составляют только 50 процентов, а в ординатуре - 71,5 процента.