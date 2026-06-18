Три тренера из Котельнича, Кумён и Уржума получили по миллиону рублей

В Кировской области три земских тренера получили по миллиону рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра спорта Кировской области Надежда Анисимова рассказала депутатам Законодательного Собрания о реализации федеральной программы «Земский тренер», цель которой поддержать специалистов, приезжающих работать в организации физической культуры и спорта в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, где особенно остро не хватает кадров.

Программа предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, но при условии, что тренер отработает в организации не менее пяти лет. На сегодняшний день такие выплаты уже получили три специалиста: Наталия Белых устроилась в Котельнич, Максим Скурихин - в поселок Кумены, а Давид Масленников - в Уржум.

Формирование кадрового резерва продолжается, и к новому учебному году в муниципальных спортшколах планируют трудоустроить еще троих тренеров, а на 2027-2028 годы в регионе хотят привлечь дополнительно 12 специалистов. Реализация программы является важной частью государственной программы «Спорт России» и помогает укреплять кадровый потенциал в сфере физической культуры и спорта в регионе.