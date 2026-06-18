В Кирове дождливая погода продержится как минимум до конца выходных

К выходным ветер в Кирове сменится с юго-западного на северо-западный. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Кировского ЦГМС, в ближайшие трое суток, с 19 по 21 июня, в областном центре сохранится облачная погода с прояснениями, ежедневно будут проходить кратковременные дожди и грозы, и только к воскресенью направление ветра поменяется - юго-западный поток уступит место северо-западному.

В пятницу, 19 июня, кратковременный дождь с грозой ожидается днем, ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду ночью и 7-12 метров в секунду днем, а температура воздуха ночью составит +11-13 градусов, днем прогреется до +20-22.

В субботу, 20 июня, температурный фон почти не изменится и ночью те же +11-13, днем +20-22, однако осадки распределятся иначе: небольшой дождь возможен уже ночью, днем он станет кратковременным, и снова ожидается гроза, ветер сохранит юго-западное и южное направление, но днем его порывы усилятся до 8-13 метров в секунду.

В воскресенье, 21 июня, главное изменение - ветер развернется: ночью он станет северо-восточным (5-10 метров в секунду), днем - северо-западным (7-12 метров в секунду), температура немного повысится: ночью +12-14, днем +21-23, а осадки ослабеют: ночь пройдет без существенных дождей, и кратковременный дождь вероятен только днем. В районах области дневная температура будет колебаться от +19 до +25, кроме того, в ночь на субботу местами ожидается туман, однако в Кирове это явление не прогнозируется.