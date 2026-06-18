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НовостиОбщество18 июня 2026 11:28

В Кировской области машинист спас шестилетнего мальчика, бродившего по путям

Машинист грузового поезда заметил ребенка на путях и экстренно затормози
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Шестилетний мальчик несколько часов бродил у железной дороги под Кировом.

Шестилетний мальчик несколько часов бродил у железной дороги под Кировом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На железнодорожном участке между станциями Зуевка и Ардаши в Кировской области машинист грузового состава вовремя разглядел на путях маленького ребенка и, чтобы не случилось беды, немедленно затормозил состав. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного Кировского линейного отдела МВД на транспорте от сотрудника станции Ардаши.

Как уточнили в полиции, шестилетний мальчик оказался прямо на рельсах, и только быстрая реакция локомотивной бригады спасла его от неминуемой трагедии. Понимая, что ждать родителей на месте опасно и это займет слишком много времени, машинист решил посадить ребенка в кабину и довезти до следующей по расписанию станции Лянгасово, где мальчика уже встречали инспекторы по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции быстро установили личность ребенка и вышли на связь с его семьей. Оказалось, что родные уже несколько часов сами разыскивали сына. В итоге мальчика благополучно передали родителям, и никто из участников этой истории не пострадал.