Скачала на телефон вирус: из-за мошенников 77-летняя кировчанка лишилась 15 тысяч рублей

В Кирове 77-летняя женщина установила вирус и лишилась 15 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 77-летней жительницы Кирова 15 тысяч рублей, убедив ее установить вредоносную программу. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанка увидела в сети рекламное предложение о подработке в ресурсодобывающей компании. Горожанка позвонила и продиктовала свои паспортные данные. Для дальнейшего общения женщину попросила перейти в другое приложение. Кировчанке отправили ссылку. Жительница областной столицы установила это приложение, но открыть его не смогла.

«Через день кировчанка обнаружила, что с ее банковских карт в двух банках списаны 15 тысяч рублей, хотя она никаких транзакций не производила», – говорится в сообщении.

В банке женщине объяснили, что деньги перевели на другой счет. В тот же день кировчанка обнаружила от ее имени подали заявку на выдачу кредитной карты на 45 тысяч рублей. Женщина обратилась на горячую линию банка и отменила заявку.

«Полицейские выяснили, что при установлении приложения на телефон потерпевшей загрузился вредоносный файл, с помощью которого мошенники получили доступ к её банковским счетам», – сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется расследование.