В кировской многоэтажке после четырех лет ожидания запустили лифт

Прокуратура и Бастрыкин помогли жильцам дома на Воровского вернуть лифт. Фото: ОНФ.

В доме №100 на улице Воровского в Кирове после долгого перерыва снова заработал единственный лифт, который отключили в апреле из-за аварийного состояния троса, который начал разрушаться, и кабина вместе с пассажирами могла в любой момент рухнуть вниз. При этом капитальный ремонт подъемника провели четыре года назад за 1,6 миллиона рублей, и подрядчик, выполнявший те работы, должен был устранить неисправность по гарантии, но на требования жильцов не реагировал.

Из-за отключения лифта десятки пожилых жильцов оказались в ловушке: соседи помогали им с продуктами и лекарствами, и тогда люди обратились за помощью в Народный фронт. Общественники направили обращение в прокуратуру, а после вмешательства представителей президентского движения о проблеме узнал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено уголовное дело. Следователи вышли на подрядчика из Нижнего Новгорода, который в итоге выслал необходимый трос, и после того как деталь пришла в Киров, Фонд капремонта провел работы и лифт запустили 25 мая.