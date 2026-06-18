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НовостиОбщество18 июня 2026 9:00

Ни одного документа: в Кирове задержали водителя без прав

Кировчанин ездил на машине без прав и документов
Мария КУЗНЕЦОВА
Ранее мужчину уже задерживали за аналогичные нарушения.

Ранее мужчину уже задерживали за аналогичные нарушения.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в полдень патрульные обратили внимание на автомобиль ВАЗ 2107, припаркованный рядом с лесопарковой зоной на улице Подгорной.

Сотрудники попросили водителя предъявить паспорт, права и документы на машину. Однако ничего из этого у гражданина не было. Кроме того, при проверке специалисты обнаружили, что ранее мужчину уже неоднократно задерживали за аналогичные нарушения.

В результате росгвардейцы передали водителя сотрудникам ГАИ для дальнейшего разбирательства.