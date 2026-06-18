В Пижанском районе пропала 64-летняя женщина: ее ищут третий день

Фото: "Лиза Алерт"

В Пижанском районе ищут пропавшую Чегаеву (Старикову) Нину Сергеевну 1961 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Женщина – 64-летняя жительница села Урбеж. Она пропала во вторник, 16 июня. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 155 сантиметров, она среднего телосложения со светло-русыми волосами. Женщина была одета в куртку цвета хаки, спортивные штаны кирпичного цвета, а также в разноцветных галошах.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (922) 935-65-48, 8 (800) 700-54-52 или 112.