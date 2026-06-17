В Кирове сократят 75 штатных единиц в 50 детсадах

В трех учреждениях допобразования вопрос о сокращениях пока решают. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании комиссии Думы представитель департамента образования рассказала о штатной численности и укомплектованности кадрами 141 муниципального детского сада и шести учреждений дополнительного образования.

В детсадах сейчас насчитывается 9,7 тысячи штатных единиц, из которых 3,8 тысячи - педагоги, 259 - руководители и их заместители, 5,6 тысячи - младший обслуживающий персонал. Общая укомплектованность кадрами составляет 86 процентов (педагогами - 90 процентов, воспитателями - 91 процент), но музыкальных руководителей и инструкторов по физкультуре не хватает - всего 72 и 86 процентов соответственно.

За год укомплектованность выросла на 2,2 процента благодаря повышению зарплат и освобождению работников от платы за детский сад. В 2026 году по рекомендации минпросвещения в 50 садах планируют сократить 75 единиц, а в 17 детсадах увеличат на 15 единиц.

В итоге детские сады потеряют 59 штатных единиц (0,6 процента от общего числа). Что касается учреждений дополнительного образования, их общая штатная численность - 927 единиц (614 педагогов, 71 руководитель, 241 прочих работников), укомплектованность - 81 процент. В трех учреждениях - ДЮЦ Невского, ДДТ «Вдохновение» и ДЮЦ «Первый» - вопрос о сокращениях пока остается открытым.