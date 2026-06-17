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НовостиОбщество17 июня 2026 14:28

Горьковская железная дорога запускает дополнительный поезд Киров - Москва

Из Кирова в Москву летом будет курсировать поезд №253/254 через день
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В составе поезда плацкарт и купе с кондиционерами и розетками.

В составе поезда плацкарт и купе с кондиционерами и розетками.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Горьковская железная дорога назначила дополнительный поезд №253/254 по маршруту Киров - Москва, который будет ходить через день до конца августа.

Из Кирова состав отправляется в 17:09 и прибывает в столицу в 5:30 следующего утра, обратный рейс выезжает из Москвы в 21:25 и приходит в Киров в 9:58. В пути запланированы остановки в Шахунье, Нижнем Новгороде, Коврове, Владимире и других городах.

В составе - плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами, розетками у каждого места, а также вагон-ресторан, в штабном вагоне оборудовано место для пассажира с ограниченными возможностями и сопровождающего, а в нескольких вагонах разрешено перевозить животных.