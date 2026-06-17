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НовостиОбщество17 июня 2026 14:20

В Слободском районе участок под цех деревообработки переведут из сельхозземель

Комитет Заксобрания поддержал перевод двух участков под кладбище и производство
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Комитет Заксобрания поддержал перевод двух участков под кладбище и производство.

Комитет Заксобрания поддержал перевод двух участков под кладбище и производство.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Аграрный» комитет Законодательного собрания 17 июня рассмотрел две инициативы о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другие категории.

Первое предложение поступило от собственника участка площадью 2,1 гектара в Слободском районе, который хочет разместить там цех лесопиления и деревообработки. Вторая заявка пришла от администрации Мокинского сельского поселения Советского района. Оказалось, что на их участке уже давно находится кладбище, поэтому они просят официально сменить категорию земли.

Члены комитета поддержали обе инициативы, а окончательное решение будет принято на пленарном заседании 18 июня.