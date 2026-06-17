В Кировской области до конца июня сохранится переизбыток осадков

Дождливая погода в Кировской области продержится до конца июня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области до конца июня ожидается переизбыток осадков, предупреждают авторы паблика «Любительская метеорология в Кирове». Однако, как поясняют метеорологи-любители, из-за локального характера гроз и ливней дожди будут распределяться крайне неравномерно: в одних районах выпадет много влаги, а в других может быть относительно сухо.

Такая ситуация связана с особенностями текущей синоптической обстановки: ежедневные грозы приносят большое количество воды, но из-за того, что они проходят локально, в некоторых местах осадков окажется значительно меньше. В целом прогноз предполагает значительный переизбыток осадков до конца июня, однако найти место, где дождей будет мало, тоже можно и все зависит от того, где именно пройдут грозовые фронты.