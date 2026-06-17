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НовостиОбщество17 июня 2026 13:56

Кировский предприниматель продал яйца без действующих ветеринарных документов

Россельхознадзор объявил предостережение ИП Яровиковой за партию яиц из Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кировской области пресекли продажу яиц с аннулированным ветеринарным сертификатом.

В Кировской области пресекли продажу яиц с аннулированным ветеринарным сертификатом.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области в ходе мониторинга системы обнаружили, что 22 мая индивидуальный предприниматель Яровикова С.А. поставила в села Круглыжи и Юма Свечинского района 174 куриных яйца, которые были произведены на птицефабрике в Республике Коми 14 апреля 2026 года. Однако еще 15 мая государственный инспектор Североморского межрегионального управления Россельхознадзора аннулировал электронный ветеринарный сопроводительный документ на эту партию, то есть на момент продажи яйца уже не имели действующего разрешительного документа.

В ведомстве пояснили, что реализация продукции без действующего ветеринарного документа не позволяет подтвердить ее безопасность и происхождение, в связи с чем предпринимателю объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем.