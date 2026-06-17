По «Дорожному миллиарду» в Кировской области ремонтируют дорогу к Среднеивкино

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В рамках программы «Дорожный миллиард» в Верхошижемском районе ремонтируют дорогу к Среднеивкино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Работы ведутся на автодороге Верхошижемье – Среднеивкино. Объект ремонтирует Советское дорожное управление №36 АО «Вятавтодор». В порядок приводят два участка. Их протяженность составляет 1,262 километра. На участках с асфальтобетонным покрытием устраняют деформации и повреждения покрытия. Рабочие выполнят укладку выравнивающего слоя и слоя покрытия, а также укрепят обочины.

«Обновление данного участка имеет стратегическое значение», – говорится в сообщении.

Дело в том, что эта дорога проходит из Кирова в Нижнеивкино, которое входит в курортную зону. Там находится санаторий.