Железобетонный мост через Пушму в Кировской области построят в ноябре 2026 года

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Подосиновском районе строят капитальный железобетонный мост через Пушму, работы планируют завершить в ноябре 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Мост находится на автодороге Пинюг – Скрябино. Ранее сооружение было деревянным. Сейчас рабочие строят современную капитальную конструкцию. Работы ведутся с опережением графика. Параллельно ведется реконструкция участка дороги Пинюг – Скрябино. Его протяженность составляет 16 километров. Дорога является частью трассы на северо-запад Кировской области.

Подрядчик завершил устройство железобетонных опор и монтаж металлического пролета. В настоящее время специалисты укладывают плиты. Планируется, что мост достроят и введут в эксплуатацию в ноябре.