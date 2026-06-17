23 кировских школьника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

За отличный ЕГЭ первокурсники в регионе получат стипендию 30 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кировской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку, который сдавали 4880 выпускников. По данным регионального правительства, 23 школьника показали блестящие результаты и получили максимальные 100 баллов. Заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова отметила, что это яркое доказательство высокого уровня подготовки учеников и профессионализма педагогов региона.

Стобалльники есть в 10 муниципалитетах: в Арбажском, Афанасьевском, Малмыжском, Омутнинском, Подосиновском и Юрьянском округах, а также в городах Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Котельнич, Слободской и в областном центре.

Напомним, в Кировской области действует мера поддержки для талантливой молодежи. Так, первокурсники, которые получили 100 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким предметам, при поступлении в местные вузы будут получать стипендию 30 тысяч рублей. Эту инициативу утвердил губернатор Александр Соколов, чтобы закреплять способных студентов в образовательных организациях региона.