В Кирове похоронили найденную погибшей девочку-подростка

Погибшую девочку искали волонтеры «Лизы Алерт» с 10 по 11 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове простились с 15-летней школьницей, тело которой нашли после двухдневных поисков. Траурная церемония прошла на улице Тихой, о дате и месте прощания сообщили родители погибшей в социальных сетях. На похороны удалось собрать 200 тысяч рублей: часть денег потратили на венки, а остальную сумму передали семье, инициатором сбора средств стала мама одной из одноклассниц девочки.

Напомним, вечером 10 июня поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже школьницы, которая перестала выходить на связь еще днем ранее, 9 июня. Волонтеры начали поиски, и уже 11 июня стало известно, что девочку нашли погибшей. Обстоятельства ее гибели до сих пор не разглашаются.