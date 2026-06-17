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НовостиПроисшествия17 июня 2026 10:27

В Советском районе опрокинулась легковушка: погиб один человек

В результате ДТП в Кировской области погиб водитель опрокинувшейся иномарки
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 17 июня, в Советском районе опрокинулся автомобиль Daewoo Nexia, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 8.20. Молодой человек ехал за рулем Daewoo Nexia по автодороге Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята. На 70-м километре автомобиль съехал с дороги. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП погиб один человек. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работают полицейские.

«Устанавливаются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.