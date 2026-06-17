Получил 150 тысяч рублей за металлолом: кировчанин крал медь с предприятия

Специалисты возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, в полицию обратились сотрудники службы безопасности одного из предприятий Кирова.

Работник 1973 года рождения на протяжении нескольких месяцев незаконно выносил медную обмотку с резервных электродвигателей и сдавал ее на металлолом.

Таким образом мужчина получил более 150 тысяч рублей и потратил их на свои цели.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) и расследуют его.