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НовостиПроисшествия17 июня 2026 9:40

Получил 150 тысяч рублей за металлолом: кировчанин крал медь с предприятия

В Кирове мужчина выносил с предприятия медь и сдавал ее на металлолом
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты возбудили уголовное дело.

Специалисты возбудили уголовное дело.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, в полицию обратились сотрудники службы безопасности одного из предприятий Кирова.

Работник 1973 года рождения на протяжении нескольких месяцев незаконно выносил медную обмотку с резервных электродвигателей и сдавал ее на металлолом.

Таким образом мужчина получил более 150 тысяч рублей и потратил их на свои цели.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) и расследуют его.