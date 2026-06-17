Жителя Нагорского района на 2 года лишили свободы за пьяное вождение квадроцикла

Специалисты конфисковали транспорт. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, вечером 31 января 30-летний подсудимый ехал по дорогам села Синегорье на квадроцикле. При этом мужчина был пьян.

Его остановили сотрудники ГАИ. При проверке они обнаружили, что ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное нарушение.

В результате мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать срок гражданину предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, специалисты лишили его водительских прав на 3 года и конфисковали квадроцикл.