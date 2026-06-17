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НовостиПолитика17 июня 2026 8:39

Ефрейтора из Кировской области наградили за спасение бойцов и груза в зоне СВО

Он получил медаль «За храбрость»
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Ефрейтора из Кировской области наградили медалью «За храбрость» за спасение бойцов и груза в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кировчанин выполнял боевую задачу в апреле. От бойца требовалось обеспечить воздушное прикрытие доставки грузов на линию боевого соприкосновения. В условиях плохой видимости ефрейтор заметил украинский дрон «баба-яга». Военнослужащий сбил беспилотник противника из штатного оружия.

«Боевая задача по сохранению груза и личного состава успешно выполнена», – говорится в сообщении.

В кировском правительстве добавили, что бойца наградили медалью «За храбрость».