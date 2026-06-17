В Кирово-Чепецком районе столкнулись Nissan и мотоцикл: погиб один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 17 июня, в Кирово-Чепецком районе столкнулись автомобиль Nissan и мотоцикл Honda, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 6.50 на автодороге Киров – Кирово-Чепецк. На 29-м километре столкнулись Nissan и мотоцикл. В результате ДТП погиб один человек. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

«Движение по дороге частично ограничено», – говорится в сообщении.