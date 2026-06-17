Минэнерго: в Кировской области имеются достаточные запасы топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время в Кировской области имеются достаточные запасы топлива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас компания «Лукойл» продает не больше 100 литров бензина в одни руки. Однако водители могут заправиться на той же АЗС повторно. Как пояснили в Минэнерго, сделать это можно в тот же день. В ведомстве добавили, что дизельное топливо продают без ограничений.

«Для «Лукойла» введенные ограничения – общероссийский тренд. Представители компании заверили, что запасов топлива в Кировской области достаточно», – говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что планов по введению других ограничений нет.

О достаточных запасах топлива сообщили в компании «Движение». Однако там продают не больше 30 литров бензина за раз. В Минэнерго подчеркнули, что такие ограничения не распространяются на транспорт экстренных и специальных служб.