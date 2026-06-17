Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 5:59

В Нолинском районе столкнулись и загорелись два авто: погиб один человек

Водитель «Лады» погиб в результате ДТП с пожаром в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 16 июня, в Нолинском районе столкнулись и загорелись «Лада Приора» и Toyota Land Cruiser Prado, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 16.10 на автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. На 150-м километре столкнулись столкнулись «Лада» и Toyota. От удара обе машины загорелись.

В результате ДТП погиб один человек. Водитель отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства смертельной аварии.