В Нолинском районе столкнулись и загорелись два авто: погиб один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 16 июня, в Нолинском районе столкнулись и загорелись «Лада Приора» и Toyota Land Cruiser Prado, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Трагедия произошла в 16.10 на автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. На 150-м километре столкнулись столкнулись «Лада» и Toyota. От удара обе машины загорелись.

В результате ДТП погиб один человек. Водитель отечественного авто получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства смертельной аварии.