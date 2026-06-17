Соколов и Веснин вручили лесничим ключи от новых машин

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов депутат Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» Борис Весниным вручили лесничим ключи от новых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ключи от новых УАЗов получил сотрудники областного Министерства лесного хозяйства, а также подведомственного ему учреждения «Кировлесцентр».

«Лес – это основа многих районов Кировской области, особенно северных. Новая техника помогает благополучно проходить пожароопасный сезон, контролировать ситуацию в лесах», – сказал Соколов.

Кировский губернатор рассказал, что за последние четыре года объем незаконной рубки деревьев уменьшился в четыре раза. По словам руководителя региона, это произошло благодаря обновлению парка автомобилей и другой лесной техники, а также ответственному отношению лесопользователей.

Председатель комитета по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества Законодательного Собрания Кировской области Борис Веснин подчеркнул, что техника будет использоваться для патрулирования лесов, профилактики нарушений лесного законодательства.

«Лес – это не только лесозаготовка и лесопереработка. Мы должны охранять наше лесное богатство, делать все возможное для сохранения лесов Кировской области»,— сказал парламентарий.

Технику направят в Афанасьевское, Вятскополянское, Даровское, Зуевское, Кикнурское, Котельничское, Куменское, Малмыжское, Парковое, Пинюгское, Слободское, Сорвижское, Суводское, Унинское и Уржумское лесничества.