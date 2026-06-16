В Нововятске птицы гибнут от мазута в реке Чумовица

В Нововятске погибают птицы из-за загрязнения реки Чумовицы. Фото: ОНФ.

В Нововятске уже два месяца малая река Чумовица у школы №62 выглядит тревожно: вода окрасилась в черный цвет, на поверхности плавают радужные разводы, а от водоема разит мазутом, сообщает ОНФ по Кировской области. На берегу сидят обессиленные птицы, чьи перья покрыты густой темной жидкостью. Из-за этой липкой пленки голуби и утки не могут подняться в воздух, и без своевременной помощи они гибнут.

Одна из местных жительниц, Елена, забрала двух голубей домой и больше часа отмывала их от мазута обычным средством для мытья посуды, тот же способ использовали волонтеры в Анапе. Затем она несколько дней поила птиц энтеросорбентом, однако нескольких особей спасти не удалось: их нашли на берегу слишком поздно. Сейчас неизвестно, сколько еще пернатых пострадает, тем более что на эту реку прилетают утки со своим выводком.

Столкнувшись с загрязнением впервые, нововятцы обратились в Народный фронт. В Министерстве охраны окружающей среды, куда общественники направили запрос, подтвердили, что концентрация нефтепродуктов превышает допустимую норму более чем в три раза. Ведомство выдало местному предприятию предостережение о недопустимости нарушений. Однако активисты движения считают это недостаточной мерой и направили обращение в природоохранную прокуратуру, чтобы добиться реальных действий по спасению реки и ее обитателей.